ASCOLI I bianconeri al Braglia per dimenticare Cosenza. La squadra, questa sera contro il Modena, calcio d’inizio ore 20,30, è chiamata a disputare una grande partita e a cancellare quanto successo al Marulla. Il campionato è solo all’inizio e c’è tutto il tempo per rimediare visto che si tratta solo della seconda giornata di campionato e il nuovo percorso bianconero è appena iniziato.

I convocati

Il tecnico William Viali in questo suo viaggio verso l’Emilia ha portato 22 giocatori e, come preannunciato nei giorni scorsi, tra i convocati ci sono anche l’attaccante Federico Dionisi e il centrocampista Mirko Eramo, viste anche le concomitanti assenze di Francesco Forte e Marcel Buchel squalificati dal Giudice Sportivo il primo per tre giornate il secondo per una. E a proposito di Forte c’è un concreto interesse della Sampdoria per il giocatore bianconero. Se la trattativa andrà in porto si libererebbe un posto nell’attacco dell’Ascoli che potrebbe essere occupato dal macedone Ilija Nestorovski.

La concentrazione

Intanto però calciomercato a parte la squadra deve trovare la massima determinazione e scendere in campo con la voglia di far bene. Viali alla vigilia del match ha parlato chiaro: vuole giocatori concentrati. Chi scenderà in campo dovrà allontanare paure e ansia perché il Modena è sì una squadra rinforzata ma è comunque alla portata dei bianconeri. Bianconeri che nella passata stagione hanno vinto proprio al Braglia con un gol di Pedro Mendes. La punta portoghese questa sera sarà al centro dell’attacco del Picchio al posto dello squalificato Forte. E chissà che non sia proprio lui l’attaccante rivelazione di questo Ascoli? Al fianco del portoghese ci sarà Pablo Rodriguez, il 22enne spagnolo prelevato in prestito dal Lecce, giocatore dalle indiscusse qualità tecniche che deve mettere al servizio della sua nuova squadra. In totale sono quattro le assenze alle quali Viali dovrà sopperire.

Oltre a quelle in difesa, per il centrocampo l’assenza di Buchel vedrà in campo il giovane Erdis Kraja arrivato in prestito dall’Atalanta, un giocatore con caratteristiche diverse dal regista bianconero ma che ha tutto per far bene. Sulla corsia sinistra di difesa Samuel Giovane sembra il più accreditato a sostituire Nicola Falasco, questo perché Kevin Haveri ha accusato già la settimana scorsa qualche acciacco fisico pur essendo convocato per Cosenza. Come ha spiegato nella sua intervista pre gara il tecnico Viali, Giovane può essere schierato nel ruolo di terzino visto che lo ha già ricoperto sia in Nazionale che con la maglia bianconera la passata stagione. Ancora out Giuseppe Bellusci che si porta dietro la squalifica rimediata nella passata stagione: tornerà disponibile martedì nella gara in notturna con la Ferapisalò. Le assenze non devono essere un alibi, come ha spiegato lo stesso allenatore, quindi ci si aspetta un grande Ascoli per una partita che è importante anche se è solo la seconda di campionato.