Errore difensivo dell'Ascoli, Mboula ne approfitta. Dopo 2' il Verona è già in vantaggio al Bentegodi

VERONA- L'Ascoli di William Viali alla prima partita ufficiale del 2023-2024. Nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa il Picchio farà visita, al Bentegodi, all'Hellas Verona guidato da Marco Baroni con calcio d'inizio della sfida fissato per le 21. Gli scaligeri, formazione di Serie A dopo essersi salvato allo spareggio contro lo Spezia, hanno diverse assenze mentre tra i bianconeri il nuovo arrivato Rodriguez dovrebbe partire dalla panchina. Diretta su canale 20 (numero 20) del digitale terrestre. In caso di pareggio dopo i 90' previsti supplementari e rigori. La squadra che avanzerà nel tabellone troverà sulla propria strada, sempre in gara unica, il Bologna vittorioso (2-0) sul Cesena.

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Doig; Terracciano, Hongla, Dawidowicz, Coppola; Mboula, Ngonge; Djuric.

A disp. Berardi, Perilli, Amione, Gomez, Ceccherini, Saponara, Diao, Patane, Cabal Murillo, Duda, Cisse, Cazzadori. All. Baroni

ASCOLI (4-3-2-1): Barosi; Adjapong, Simic, Botteghin, Haveri; Caligara, Buchel, Masini; Mendes, Millico; Forte. A disp. Bolletta, Mengucci, Gnahoré, Kraja, Giovane, Quaranta, D’Uffizi, Falzerano, Manzari, Falasco, Bellusci, Rodriguez.

ARBITRO: Piccinini di Forlì