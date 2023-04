Ascoli, la carica di Breda per la sfida interna al Sudtirol (ore 14): «Abbiamo le nostre armi da sfruttare»

ASCOLI «Anche noi abbiamo le nostre armi». Sono le parole pronunciate dal tecnico dell'Ascoli Roberto Breda alla vigilia del match con il Sudtirol in programma oggi alle 14.00 al Del Duca. «Abbiamo trascorso una settimana in cui, al di là degli allenamenti, abbiamo fatto delle considerazioni come squadra e abbiamo constatato che non sempre riusciamo a dare continuità all’intensità mentale. Con il Frosinone dovevamo ricordarci che erano primi in classifica e quindi bisognava mettere in campo una grande determinazione nei duelli e nell’uno contro uno. Nella prima mezz’ora la squadra mi è piaciuta ed è stata una partita equilibrata, ma, in occasione dei due gol subiti, alcune letture andavano fatte meglio. Da lì non abbiamo più reagito, come invece era accaduto la settimana precedente col Brescia in cui ci avevamo creduto fino alla fine. A Frosinone da un certo punto in poi questo non è successo. Noi non possiamo fare a meno di certe cose e mi riferisco sia a chi parte dall’inizio che a chi subentra, che tante volte ci ha dato qualità, intensità, ha alzato i ritmi e ci ha permesso di vincere come col Brescia».

LE PROBABILI FORMAZIONI (ore 14.00 Del Duca)

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Simic, Botteghin, Giordano; Collocolo, Buchel, Proia; Mendes; Forte, Dionisi. A disposizione: Guarna, Quaranta, Bellusci, Falasco, Adjapong, Eramo, Giovane, Falzerano, Marsura, Gondo, Lungoyi, Palazzino. Allenatore: Breda

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Tait, Schiavone, Rover; Cissè, Odogwu. A disposizione: Minelli, Berra, Davi, Giorgini, Vinetot, Mawuli, Siega, Lunetta, Casiraghi, Mazzocchi, Larrivey, Carretta. Allenatore: Bisoli

Arbitro: Minelli di Varese