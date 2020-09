All'Ascoli dopo Buchel e Doris in arrivo altri due giocatori stranieri

ASCOLI L'Ascoli ha cominciato a muoversi con maggiore decisione sul calciomercato, dopo l'ex Carpi Saric, italianissimo, ma di origini bosniache, saranno ufficializzati oggi altri due giocatori: Marcel Buchel, di nazionalità austriaca, svincolatosi dalla Juve Stabia, e Christian Doris, che arriva dal campionato greco, dal Panathinaikos. In dirittura d'arrivo anche gli acquisti di Aly Mallè, giovane promessa dell'Udinese (22 anni) che ha giocato in vai campionati esteri. Dal Lugano starebbe invece per arrivare Sandi Lovric? Un mediano anche lui di di 22 anni. L'Ascoli è in trattativa anche per portare in bianconero il difensore svedese Thomas Isherwood. Si tratta dunque di giocatori strranieri, ovviamente sconosciuti al grande pubblico, ma evidentemente noti ai dirigenti bianconeri. Sicuramente delle scommesse che, se vinte potrebbero portare grandi benefici alla squadra e alle casse bianconere, ma certemente il rischio di sbagliare esiste, visto che i giocatori sono tutti giovani e dovranno ambientarsi prima tra loro e poi nel calcio italiano e in un campionato difficile come quello di serie B, in cui nessuno di loro ha mai giocato.

Intanto l'attacco va rifondato completamente, Beretta, Ganz e Rosseti sono sul mercato, ma non vogliono andarsene senza garanzie, d'altra parte è chiaro che la società non fa molto affidamento su di loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA