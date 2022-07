Verdone nuovo direttore generale dell'Ascoli calcio, prende il posto di Tanzi

ASCOLI - Ci sarà un nuovo direttore generale per l’ Ascoli Calcio, si va verso la soluzione interna con Domenico Verdone, originario di Cassino, che è l’attuale responsabile marketing e con ogni probabilità sarà prescelto del patron Massimo Pulcinelli in virtù dell’ottimo lavoro svolto in seno al club. Molto attento alle esigenze dei tifosi, Verdone ha rinnovato e rinforzato il rapporto con gli sponsor. Manca ancora l’ufficialità ma sembra proprio che si vada verso questa scelta e si tratterebbe di una promozione meritata per Verdone che prima di arrivare all’ Ascoli, due anni fa, aveva lavorato per sette anni nel Frosinone e per un breve periodo anche nella Salernitana. Verdone conosce già l’ambiente e quello che circonda l’ Ascoli sia dal punto di vista commerciale che sportivo, sempre al seguito della squadra in casa e in trasferta, ha un’ottima sintonia con il direttore sportivo Marco Valentini. Nei prossimi giorni, se non addirittura lunedì, giorno del raduno della squadra, potrebbe esserci l’ ufficialità. Ieri infatti è scaduto il contratto di Claudio Tanzi, che ormai da tempo non era più operativo, visto che era arrivato all’ Ascoli come uomo di fiducia del gruppo americano North Sixth Group di Matt Rizzetta che lo aveva portato anche al Campobasso, ma non ha mai legato con il mondo bianconero ed era ai più sconosciuto. Si guarda avanti ad una nuova figura che diventerà subito operativa, lunedì sarà proprio Verdone a presentare la nuova campagna abbonamenti e le nuove divise da campo, nel corso della presentazione della squadra e dello staff tecnico.