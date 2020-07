Conto alla rovescia per l'Ascoli, in arrivo la sfida decisiva

ASCOLI - Mancano ormai poche ore all'ultima partita del campionato di serie B, fissata per venerdì alle 21, che vedrà l'ascol opposto, allo stadio Del Duca, alla capolista Benevento, già da oltre un mese matematicamente promossa in serie A. I bianconeri di mister Dionigi invece si affidano a questo incontro per conquistre la salvezza. teoricamente, in caso di risultati favorevoli dagli altri campi, l'Ascoli potrebbe ottenere la salvezza diretta persino con una sconfitta, ma nel caso in cui Perugia e Pescara dovessero vincere le loro partite, l'Ascoli dovrebbe battere il Benevento, perché in caso di pareggio i marchigiani soccomberebbero a pari punti con il Venezia. Resta inteso che nella peggiore delle ipotesi (vittorie esterne di Perugia e Pescara e sconfitta o pareggio dell'Ascoli), i bianconeri avrebbero comunque la chance dello spareggio playout.



