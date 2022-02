Tre giornate a mister Sottil per le proteste durante Ascoli-Como

ASCOLI - Tre giornate di squalifca e 5mila euro di ammenda sono la sanzione comminata dal giudice sportivo ad Andrera Sottil, allenatore dell'Ascoli, colpevole di reiterate proteste, durante la parttia tra i bianconeri e il Como, terminata 1-1 domenica pomeriggio allo Stadio Del Duca. Un problema in più per il Picchio, che è ad un passo dalla zona playoff ma continua ad alternare prestazioni eccellenti fuori casa ad altre molto meno convincenti nel suo stadio. In teoria quindi dovrebbero arrivare buone notizie dalla prossima partita, che l'Ascoli giocherà mercoledì alle 18.30 a Benevento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA