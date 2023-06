Ascoli, Breda a confronto con la società, ma cresce la concorrenza per Viali

ASCOLI - Roberto Breda era allo stadio Tardini di Parma per assistere alla semifinale playoff tra i Ducali e il Cagliari. William Viali è tornato a casa sua nel milanese prima di partire per un giro in Europa rigorosamente in moto con alcuni amici. L’addio di Nicola Leali e il sogno di riprendere Fabio Maistro. Nomi e chance nel calderone della prossima panchina dell’Ascoli.

Le passioni

Ma andiamo con ordine e partiamo da Viali. La moto è la grande passione oltre al calcio ovviamente. Il tecnico è passato dall’essere l’ultima scelta a prima scelta per alcuni club cadetti. Come ha detto lui stesso in conferenza stampa quando lo ha chiamato il Cosenza era l’ultima scelta perché il club calabrese, vista la situazione di classifica, aveva ricevuto diversi no. Viali si è messo in discussione, ha rischiato e alla fine è salito alla ribalta conquistando la salvezza con i calabresi. Un risultato non a caso ma dettato dal carattere e dal gioco dato da un tecnico giovane ed emergente per la categoria che adesso deve scrivere il suo futuro. Dalle sue dichiarazioni emerge la possibilità che lasci il Cosenza per accasarsi da un altra parte. Ma non c’è solo l’Ascoli sulle sue tracce. Su di lui ha messo gli occhi anche la Reggina e non solo. Se la scelta del club bianconero sarà quella di cambiare conduzione tecnica e se vuole Viali come sostituto di Breda, magari per aprire un ciclo, allora deve fare in fretta. Viali nella sua conferenza stampa a Cosenza ha parlato di programmi ed è quello che ogni tecnico chiede, l’Ascoli può offrire una squadra con delle basi solide, giocatori di qualità tecniche importanti e una piazza calorosa che lui conosce benissimo per averci giocato. Il tecnico è tornato a casa sua e con la famiglia deciderà il suo futuro.

Il colloquio

Nelle prossime ore intanto il direttore sportivo Marco Valentini parlerà con Roberto Breda.

Il mercato

La sensazione è che sarà una telefonata di addio, ma nel calcio non ci sono certezze. Se non ci sarà un proseguo, come sembra, tra il tecnico trevigiano e l’Ascoli allora ecco che la pista Viali inizierà a scaldarsi. Breda è un tecnico che ha ridato vita e all’Ascoli, oltre alla serenità di cui il gruppo e l’ ambiente avevano bisogno con un tecnico molto pacato, forse troppo, chiamato per salvare l’Ascoli, ha sfiorato i playoff. Per quanto riguarda invece i giocatori chi ha ancora una piccola speranza che Leali possa restare all’Ascoli può mettersi l’anima in pace. Il portiere andrà via, una decisione presa qualche mese fa. Abbiamo riportato nei giorni scorsi dell’interesse del Pisa, adesso sembra che sia più di un interesse. L’Ascoli dovrà sostituirlo e la scelta non sarà facile, perché sbagliare il portiere potrebbe essere deleterio. Così come la scelta del sostituto di Michele Collocolo, il ruolo di mezzala è importante per l’organico di una squadra. Collocolo piace e parecchio al Cagliari, nel corso della stagione è stato determinante e lo si è visto nelle gare in cui non ha giocato.

Nel contesto del mercato potrebbe esserci un ritorno, quello di Maistro della Spal, con la retrocessione degli emiliani il suo ritorno potrebbe concretizzarsi, ma c’è molta concorrenza. La cosa certa è che il corteggiamento è già iniziato. Maistro è un trequartista ruolo che è rimasto scoperto finché Breda non ci ha adattato, con successo, la punta Pedro Mendes. L’attaccante portoghese però nella prossima stagione tornerà nel suo ruolo naturale e sarà un punto fermo dell’attacco bianconero.