Ascoli, meno 9 giorni alla ripresa, sono in arrivo gli orari delle partite

ASCOLI - Meno nove alla ripresa del campionato, i bianconeri oggi torneranno ad allenarsi dopo la giornata di riposo che il tecnico spagnolo Abascal ha concesso ai giocatori. La squadra si prepara alla volata salvezza con il giovanissimo Guillerme Abascal. Mercoledì 17 si avvicina e l'allenatore di Siviglia si affida alle capacità tecniche dei giocatori. Al momento appare difficile capire a quali atleti darà fiducia fin dall'inizio, è ipotizzabile che, vista la posizione di classifica e la ricerca di conquistare la salvezza, sia impossibile rinunciare per sfide così importanti ai vari Morosini, Ninkovic Scamacca. Nel frattempo domani dalla riunione della Federazione emergeranno novità sui contratti dei calciatori che dovranno essere allungati fino al termine del campionato. Un rebus che riguarda soprattutto i giocatori a scadenza di contratto ma anche quelli in prestito e l'Ascoli ne ha diversi. La situazione contratti va risolta prima che il campionato riprenda. Oggi saranno decisi anche gli orari in cui inizieranno le partite, che devono collimare con le sfide della serie A.

