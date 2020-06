Bifulco al posto di Tesoro, l'Ascoli ha scelto il nuovo direttore sportivo

ASCOLI Giuseppe Bifulco sarà il nuovo responsabile dell'area tecnica dell'Ascoli, salvo sorprese, la scelta del club bianconero sembra si stata fatta, Bifulco è napoletano classe 66, dal 2009 è iscritto all'albo dei direttori sportivi. Ha iniziato la sua carriera lavorando nel Napoli come responsabile del settore giovanile, di seguito Carrara, Melfi, Potenza, Verona. Tra le ultime esperienze lavorative da annoverare quella con la Roma nelle vesti di osservatore e di braccio destro dell'allora direttore sportivo Monchi. L'Ascoli ha quindi trovato il sostituto di Antonio Tesoro. Il nuovo dirigente dovrebbe essere operativo già nelle prossime ore. Bifulco ha battuto la concorrenza di altri ds tra cui la candidatura di Guglielmo Acri. Nel frattempo la squadra allenata da Abascal prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato, la prima partita è in programma martedì 17 al Del Duca contro la Cremonese.

