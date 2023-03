ASCOLI - Dopo Parma, l’Ascoli sbanca anche Modena e ottiene il quarto risultato utile positivo da quando c’è Breda in panca che la proietta a ridosso dalla zona playoff, ora distante una sola lunghezza. Un successo meritato grazie a una difesa rocciosa guidata da un monumentale Botteghin. E non è un caso se per la quarta volta consecutiva l’Ascoli non incassa reti, quando in precedenza solo in rare occasioni il portiere bianconero non si era chinato per riprendere la palla in fondo al sacco. Un successo che segna anche il riscatto dell’attaccante Pedro Mendes. Schierato titolare contro il Benevento aveva deluso le aspettative, ma la sua zampata letale su assist al bacio di Giovane a un quarto d’ora dalla fine, è la migliore ricompensa dopo le critiche ricevute.



Arbitro ko



Una partita condizionata anche dall’infortunio alla caviglia del direttore di gara Gariglio, quasi allo scadere del primo tempo, che è costretto a cedere il fischietto al quarto arbitro Emanuele Ceriello, alla prima conduzione di una gara di serie B dopo le sole sette in serie C. Nell’Ascoli manca Bellusci, fresco papà per la nascita del terzo figlio Antonio, a casa per una micro frattura al piede, sostituito da Simic mentre Gondo riprende il posto da titolare dopo la squalifica per avere indossato la maschera da wrestler con al fianco l’ex Marsura. L’inizio dell’Ascoli è timoroso e già dopo tre minuti di gioco rischia di andare già sotto ma la sassata dalla distanza di Renzetti si stampa sulla traversa. È una scossa benefica per i bianconeri che riorganizzano le idee e per due volte vanno vicini al gol con Collocolo e Gondo. Gli uomini di Breda salgono in cattedra: addomesticano il gioco abbassandone i ritmi e rischiano solo in una ripartenza, quando Gariglio chiude entrambi gli occhi su un calcione di Falcinelli rifilato a Falasco e sul contropiede susseguente Bonfanti da solo davanti a Leali non angola e gli calcia addosso. Ma nella ripresa gli azzeccati cambi di Breda sorprendono il Modena. Caligara, Collocolo, Falzerano, sfiorano il gol, poi è Mendes a fare esultare i 333 tifosi del Picchio al Braglia. Dopo tanti brividi ora l’Ascoli può tornare a sognare in grande.



IL TABELLINO

Modena 0 Ascoli 1

MODENA (4-3-2-1) Gagno 7, Oukhadda 6, Silvestri 6, Pergreffi 6, Renzetti 5,5 (dal 37’ st Mosti sv), Magnino 5, Gerli 5 (dal 37’ st Mosti sv), Poli 6 (dal 27’ st Armellino 5) Falcinelli 6 (dal 10’ st Strizzolo 6), Giovannini 5 (dal 10’ st Tremolada 5), Bonfanti 5. All. Tesser 5

ASCOLI (4-3-1-2) Leali 7, Donati 6, Botteghin 7,5, Simic 6,5, Falasco 7, Collocolo 7, Buchel 6,5 (dal 16’ st Giovane 7), Caligara 7, Falzerano 6,5 (dal 42’ st Eramo sv), Gondo 6 (dal 16’ st Mendes 7), Marsura 6 (dal 25’ st Dionisi 6,5). All. Breda 7.

ARBITRO Gariglio di Pinerolo e Ceriello di Chiari 7

RETI 30’ st Mendes

NOTE Spettatori 8.058 (333 ospiti) per un incasso di 76.924 euro. Al 42’ pt infortunio dell’arbitro Gariglio sostituito da Emanuele Ceriello di Chiari. Ammoniti Gondo, Buchel, Silvestri.