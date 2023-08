ASCOLI I bianconeri al Braglia non riescono nell'impresa ed escono sconfitti dall'incontro in trasferta. Non solo: al 97' è stato espulso il difensore Danilo Quaranta. Al 59' è stato Strizzolo a sbloccare il risultato e a portare in vantaggio il Modena 1-0, Risultato che si è mantenuto fino al fischio finale.