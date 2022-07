L'Ascoli affronterà la Roma di Mourinho in una partita amichevole a fine luglio a Trigoria

ASCOLI - Roma-Ascoli sarà l’amichevole che ricorda le tante battaglie di quando le due squadre si affrontavano nel campionato di Serie A. Questa volta le due compagini si affronteranno in una partita, dove non contano i punti ma solo vedere a che punto è la condizione atletica. L’amichevole si dovrebbe disputare a porte chiuse a Trigoria, quartier generale della Roma, almeno stando alle notizie che arrivano dalla capitale: l’amichevole si dovrebbe giocare a fine luglio, quando la Roma rientrerà dalla tournée in Portogallo, ma il condizionale è d’obbligo finché non arriverà l’ufficialità.

Prima amichevole ad Amatrice, poi a Trigoria

Inizialmente i bianconeri avrebbero dovuto affrontare la squadra Primavera dei giallorossi, poi si è optato per la Roma di Mourinho. Si giocherà probabilmente a porte chiuse per evitare scontri tra le due tifoserie che non sono simpatizzanti. Ma, ripetiamo, la notizia non è ufficiale e ha fonte capitolina. Di sicuro l’Ascoli il 13 luglio giocherà sempre in amichevole ad Amatrice contro una formazione locale. Nel frattempo i bianconeri si trovano nel ritiro ascolano, alloggiano all’Hotel La Corte del Sole e nel frattempo si sottopongono a visite mediche e test atletici. Domani inizieranno a lavorare sul campo al centro sportivo Picchio Village prima di trasferirsi nella vicina Cascia, dove inizierà la vera e propria preparazione al campionato. La squadra rientrerà ad Ascoli il 24 luglio per tornare a lavorare al Picchio Village in attesa dell’inizio del campionato previsto il 13 agosto. Prima però ci sarà la partita di Coppa Italia contro il Venezia che si disputerà il 7 agosto allo stadio Penzo alle 17.30: sarà un assaggio di campionato perché poi le due squadre si incontreranno nel corso della stagione.