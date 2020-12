Pulcinelli ha scelto: sarà Polito il nuovo direttore sportivo dell'Ascoli al posto di Bifulco

ASCOLI - Dopo l'esonero di Bifulco, il patron dell'Ascoli calcio, Massimo Pulcinelli, ha scelto il nuovo direttore sportivo: Ciro Polito. L'ex portiere di 41 anni è stato il direttore sportivo della Juve Stabia fino alla fine della scorsa stagione culminata purtroppo con la retrocessione in serie C. Polito avrà il compito di rinforzare la rosa dell'Asacoli sprofondata al penultimo posto in classifica con acquisti di qualità nella prossima sessione invernale di calciomercato così come dovrà sfoltire l'organico composto attualmente da 35 calciatori.

