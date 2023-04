Frosinone-Ascoli, problemi in difesa per mister Breda. Mille tifosi al seguito dei bianconeri allo stadio Stirpe

ASCOLI - Pasquetta di calcio per l'Ascoli impegnato alle ore 15 allo stadio Stirpe contro il Frosinone. Mister Breda ha qualche problema in difesa per l'assenza di Simic per squalifica e per le precarie condizioni di salute di Quaranta. Il Frosinone è capolista e in casa ha vinto parecchio ma l'Ascoli è a caccia di punti salvezza dopo la vittoria al fotofinish con il Brescia.

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. I bianconeri avranno al seguito più di mille tifosi. Arbitra Santoro.

Frosinone - Turati; Cyono, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Bologa; Insigfne, Mulattieri, Caso. All. Grosso

Ascoli - Leali; Donati, Botteghin, Quaranta, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Mendes; Dionisi, Forte. All. Brefa