ASCOLI A volte ritornano. Il legame tra Francesco Di Tacchio e l’Ascoli non si è mai spezzato. Un legame che parte da lontano, dall’estate 2005 quando non aveva ancora 17 anni e arrivò nel settore giovanile bianconero da Barletta dove ha iniziato a giocare al calcio. Nato a Trani 33 anni fa, nell’Ascoli Di Tacchio ha fatto la trafila dagli Under 17 fino a diventare un punto fermo della Primavera allenata da Sergio Pirozzi, con lui anche Giuseppe Bellusci.



La personalità



Già da allora il mediano, mostrava un gran carattere e una forte personalità. La prima convocazione in Prima squadra il 28 febbraio 2009 con il tecnico Franco Colomba che lo fece esordire in Serie B contro il Pisa. Da quel giorno furono poi 12 le presenze prima di essere ceduto, al termine della stagione, alla Fiorentina. Di seguito ha giocato con Frosinone, Juve Stabia, Perugia, Entella, Pisa, Avellino e Salernitana. Con la squadra campana il centrocampista è rimasto 4 anni, 117 le presenze, conquistando la promozione in serie A con la fascia da capitano. Con la Salernitana ha giocato in Serie A sempre da capitano fino a diventare il giocatore simbolo del club campano.



Il tecnico



E allora sentiamo il tecnico che lo ha fatto esordire con l’ Ascoli ovvero Colomba: «Mi piaceva molto, lo feci esordire in concomitanza degli infortuni di Luci e Di Donato, ma lo avrei messo in campo ugualmente perché già allora si vedeva che aveva grandi doti da calciatore, con fisicità, tiro dalla distanza, bel cambio di gioco, bravo nei contrasti, corsa, abile nel gioco aereo, i palloni li prendeva tutti lui. Un ottimo centrocampista mancino. Io posso solo parlare bene di lui». Dopo 14 anni è tornato in bianconero: «Ed è tornato con molta più esperienza, ha fatto la B e la A. Un ragazzo che si è guadagnato la fascia da capitano, questo vuol dire avere carattere ed è cresciuto come uomo e come leader. Sono caratteristiche che ha sempre avuto. Non aveva timore reverenziale e in campo si faceva rispettate. Per l’Ascoli è sicuramente un valore aggiunto».

Un anno fa Di Tacchio è stato ceduto alla Ternana dove ha quasi sempre giocato, 35 le presenze un gol, nel giugno scorso, quando il club umbro ha deciso di ridurre il monte ingaggi e di cedere tutti i giocatori importanti della rosa tra questi anche Di Tacchio, è passato in prestito al SudTirol. Il ragazzo però non si è trovato a suo agio ed ha deciso di chiudere il rapporto con gli altoatesini. Ha sperato di poter tornare all’Ascoli. Nell’attesa di una telefonata si è allenato per conto suo e quando la scorsa settimana quella chiamata è arrivata non ci ha pensato due volte, è salito in macchina direzione Ascoli, pronto ad indossare di nuovo quella maglia di quando era giovanissimo.

Tanti sono i ricordi che riempiono la mente del calciatore. Sono passati 14 anni e Di Tacchio ne ha fatta di strada, è diventato un giocatore importante, un centrocampista duttile ed ha raffinato anche le sue giocate. Ma non ha mai dimenticato Ascoli. Giocatore dal grande carattere in campo, non disdegna la giocata di forza non importa chi sia l’avversario. Grintoso in campo, tranquillo fuori. Uno di quelli che riescono a fare spogliatoio con la forza del carattere e di cui l’Ascoli aveva proprio bisogno sia sul terreno di gioco, per caratteristiche tecniche, sia appunto dentro lo spogliatoio. Di Tacchio ha all’attivo 278 presenze in Serie B, 10 i gol realizzati.