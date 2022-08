ASCOLI - Da Simeon Tochukwu Nwankwo Simy a Michele Marconi fino a qualche altro nome per ora tenuto nascosto da Valentini. L’Ascoli è ancora alla ricerca di un uomo gol anche se nel frattempo il capitano Federico Dionisi contro la Recanatese ne ha realizzati due, in questo momento sta reggendo lui il peso dell’ attacco, a dispetto dei suoi 35 anni.

APPROFONDIMENTI LA SERIE B Ascoli, Gori a un passo dalla Reggina





Simy è una garanzia



Tornando ai nomi circolati in questi giorni, quello di Simy è quello che sicuramente fa sfregate le mani ai tifosi bianconeri che diverse volte lo hanno visto giocare contro i bianconeri. Forte fisicamente, abile di testa e completo per quanto riguarda il ruolo di uomo d’aria da rigore. Simy è di proprietà della Salernitana che lo ha messo in uscita, anzi si allena da separato in casa, il suo ingaggio è però molto elevato non solo per le casse bianconere ma anche per quella di altre squadre di Serie B. Il Bari che sembrava vicino al giocatore si è tirato indietro. È chiaro che se un club deve fare un sacrificio economico lo fa per il bomber, ma è evidente che l’ ingaggio di Simy è elevato. L’ Ascoli un pensierino sul giocatore l’ha fatto, due giorni fa da Salerno è arrivata la notizia dell’interessamento del club bianconero verso il giocatore granata. Al momento appare difficile un suo approdo in bianconero ma gli sviluppi del mercato possono cambiare da un giorno all’altro. Per quanto riguarda invece Michele Marconi, attaccante in forza all’Alessandria, la situazione sarebbe molto più semplice ma tra i due c’è una certa differenza, inoltre Marconi ha 33 anni, Simy ne ha 30. Per quanto riguarda l’ingaggio, sarebbe decisamente più basso quello del giocatore dell’Alessandria, che comunque si avvicina ai 300mila euro. Insomma l’acquisto dell’attaccante sta diventando un rebus ma non solo in casa Ascoli. Ci sono infatti altri club alla ricerca di prime punte, su tutte il Perugia che sembra abbia messo gli occhi su Gondo della Cremonese.



I due giocatori sfumati



Concludere insomma non è facile, tra l’altro l’Ascoli aveva prima chiuso per Tsadjout, popi aveva avuto anche il sì di Gori, ma l’ex Milan e l’ex Fiorentina, per motivi diversi, sono sfumati in extremis. Alla fine il tecnico Cristian Bucchi avrà l’attaccante che cerca anche perché ne ha la necessità, il suo modulo per il momento prevede una sola punta centrale e capitan Dionisi da solo non può reggere un’intera stagione. L’allenatore al termine dell’amichevole contro i giallorossi neopromossi in Serie C, ha bacchettato i suoi per l’ultimo quarto d’ora in cui ha notato mancanza di concentrazione. Bucchi ovviamente vuole una squadra che sia attenta per tutti i 90 minuti, ma ci può stare un calo di concentrazione negli ultimi minuti soprattutto quando in campo ci sono le seconde linee. La paura del tecnico è che un calo di concentrazione possa ripetersi anche nelle partite dove conta il risultato come la gara di Coppa Italia con il Venezia e In quelle di campionato.