Calcio italiano in lacrime per la morte a 59 anni causa Covid di Loris Dominissini: ha allenato anche l'Ascoli

PORDENONE - Il calcio italiano e anche l'Ascoli in lacrime Il mondo del calcio è in lutto: se n'è andato a soli 59 anni Loris Dominissini. Ex giocatore ed ex allenatore dell'Udinese, passato alla storia per quella indimenticabile doppia promozione da tecnico del Como (Serie C-Serie A), Dominissini è venuto a mancare all'ospedale di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, a causa di gravi complicazioni legate al Covid.

Una lunga carriera tanto da calciatore quanto da allenatore, breve la sua permanenza però nelle Marche: era la stagione 2003-2004, bianconeri nel campionato di serie B, ma una esperienza breve perchè Dominissini venne esonerato e sostituito dopo appena due mesi di campionato.

Ultimo aggiornamento: 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA