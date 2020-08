Dionigi e il post che fa tremare i tifosi ascolani: "Comunque per sempre rimarrete nel mio cuore"

Ultimo aggiornamento: 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - "Comunque per sempre rimarrete nel mio cuore". Il post sibillino dell'allenatore dell'Ascoli Dionigi quasi di addio ha messo in fibrillazione la tifoseria bianconera che non vuole perdere il protagonista della rocambolesca salvezza bianconera. Ma questa mattina il patron Pulcinelli ha rassicurato i tifosi.“Il procuratore di Dionigi - ha scritto - ha chiesto il triplo dell'ingaggio ma troveremo un accordo”. Pulcinelli infine ha smentito categoricamente le voci di una prossima cessione dell'Ascoli.