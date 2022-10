L'Ascoli decimato dalle assenze affronta la capolista Bari davanti a 25mila spettatori

ASCOLI - Reduce da due punti nelle ultime cinque gare l'Ascoli ha assoluto bisogno di fare risultato. Questo pomeriggio alle 16,15 affronterà in trasferta il Bari capolista della classifica in Serie B degli ex Pucino, Antenucci e Bellomo, purtroppo decimato dalle assenze. Mister Bucchi quindi dovrà fare di necessità virtù sapendo che un ulteriore passo falso potrebbe fare traballare la sua panchina. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo davanti a 25mila spettatori.

BARI- Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho, Bellomo, Antenucci, Cheddira. All. Mignani

ASCOLI - Guarna, Simic, Botteghin, Quaranta, Donati, Collocolo, Eramo, Caligara, Falasco, Dionisi, Gondo. All. Bucchi

Arbitro: Rutella