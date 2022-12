ASCOLI Il patron dell’Ascoli, Massimo Pulcinelli rinnova il contratto a Cristian Bucchi. L’annuncio è avvenuto sul canale social del club durante la cena con i vertici societari e la squadra che si è tenuta mercoledì sera. «Con il direttore sportivo Valentini ci siamo già confrontati e la mia volontà è quella di sottoscrivere un nuovo contratto con mister Bucchi e di averlo ancora per tantissimo tempo qui con noi. Bucchi ha il contratto a scadenza a giugno, ma visto che lo stimo e ripongo in lui la fiducia, sicuramente nei prossimi giorni procederemo al prolungamento».



Il calciomercato



Pulcinelli ha poi anticipato le mosse di mercato: «Ho parlato con Valentini. Abbiamo le idee chiare, pochissime esigenze, la squadra ha tutto quello che serve». Sul campionato: «Vorrei vincere tutte le partite ma da qualche settimana ci manca la vittoria. Contro Pisa e Genoa ho visto una squadra gagliarda. Presto avremo anche un pizzico di fortuna in più e sono sicuro che arriveranno ottimi risultati, sono convinto che questa squadra riuscirà a far bene». Capitolo tifosi: «Mi auguro di poter vedere un Del Duca sempre più pieno ma il tutto è funzionale a tanti fattori: dalle condizioni climatiche alle esigenze personali». Ovviamente, all’annuncio del prolungamento del suo contratto, Bucchi non ha storto la bocca. «Accetto assolutamente. La notizia era inaspettata ed è per questo ancora più gradita. Le persone fanno la differenza e io credo di aver trovato nel patron Pulcinelli e nel direttore sportivo Valentini persone con le quali poter costruire qualcosa di importante». Dunque il futuro dell’Ascoli riparte da Christian Bucchi al quale nei prossimi giorni sarà fatto sottoscrivere il prolungamento del contratto. Non si conoscono ancora i tempi di durata ma la cosa certa è che il rinnovo sarà fatto. Il patron Pulcinelli si è confrontato anche con il suo direttore sportivo Valentini. Bucchi sarà l’allenatore dell’ Ascoli anche nelle prossime stagioni.



Le convocazioni azzurre



Nel frattempo, Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale chiama due bianconeri per uno stage dedicato ai giocatori di interesse nazionale. Fabrizio Caligara e Samuel Giovane sono stati infatti convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini, per prendere parte ad due allenamenti che si svolgeranno nella settimana che precede il Natale presso il centro tecnico Coverciano dal 20 al 21 dicembre. I due giocatori quindi prima prenderanno parte alla trasferta calabrese dove insieme ai compagni saranno impegnati al Marulla contro il Cosenza, poi martedì si recheranno in Toscana. Due giorni di allenamenti dove i due ragazzi si confronteranno con altri giovani sia del campionato cadetto che di Serie A. Caligara è un giocatore di proprietà dell’Ascoli riscattato lo scorso anno dal Cagliari. Giovane proviene dall’Atalanta ed è arrivato l’estate scorsa in prestito. Il giocatore di proprietà della Dea si sta ricavando il suo spazio. Contro il Genoa gli è stata data fiducia dall’inizio ed ha disputato una buona partita. Ma ora l’obiettivo dell’Ascoli è di tornare alla vittoria che purtroppo manca da sei partite. Domenica i bianconeri contro il Cosenza avranno la possibilità, almeno sulla carta, di tornare a casa con tre punti. Oggi intanto proseguono gli allenamenti al Picchio Village.