Ascoli-Brescia 4-3, i bianconeri in dieci per l'espulsione di Simic battono i lombardi e si allontanano dalla zona retrocessione. Animi tesi del dopo partita: lancio di bombe carta vicino ai tifosi del Picchio

ASCOLI Adesso niente più errori, nienti scuse, niente alibi. Ascoli-Brescia (oggi ore 14) è la partita che non ti aspetti, ad inizio stagione nessuno poteva ipotizzare che sarebbe valsa la salvezza. Non è la prima volta che l'Ascoli si trova in situazioni del genere ma è sempre riuscita ad uscirne fuori alla grande. E deve essere così anche questa volta, deve emergere ancora una volta il grande cuore bianconero. Il margine dai playout è di soli tre punti e per questo con un passo falso i bianconeri si ritroverebbero nel vortice.

LE FORMAZIONI

ASCOLI - BRESCIA 4 - 3

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati, Botteghin, Simic, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Mendes; Dionisi, Forte All. Breda

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Jallow, Adorni, Papetti, Huard; Bisoli, Van De Looi, Bjorkengren, Galazzi; Listkowski, Ayè. All. Gastaldello

RETI: pt 18’ Listkowski, 43’ Mendes; st 2’ Forte, 18’ Ayè (rigore), 46’ Caligara (rig), 50’ Marsura, 54’ Bisoli

Arbitro: Paterna di Teramo

Scontri con la tifoseria bresciana

Purtroppo non solo gioie nella girandola di emozioni che ha caratterizzato Ascoli-Brescia ma anche pericolosi comportamenti da parte dei tifosi del Brescia (giunti ad Ascoli in circa 300). Gli attriti sono iniziati all'interno dello stadio e poi sono esplosi a fine partita quando gli ultras lombardi, transitando dietro la Curva Nord, hanno lanciato alcune bombe carta e fumogeni a distanza ravvicinata dai supporter del Picchio che stavano lasciando lo stadio. Sul posto, faccia a faccia con gli ultras bresciani, è dovuta intervenire la polizia fino a quando i pullman non hanno lasciato la zona.