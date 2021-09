Ascoli-Brescia, sfida ad alta quota. Mister Sottil deve rinunciare ad Avlonitis e Saric

ASCOLI - Sfida ad alta quota questo pomeriggio alle 14 allo stadio Del Duca fra la rivelazione Ascoli e la corazzata Brescia di Pippo Inzaghi. I bianconeri sono reduci da quattro vittorie e una sconfitta, le rondinelle segnano in media tre gol a partita. Purtroppo mister Sottil dovrà rinunciare al difensore Avlonitis influenzato mentre Saric non ha recuperato dall'infortunio alla caviglia. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Leali, Baschirotto, Botteghin, Quaranta, Felicioli, Collocolo, Buchel, Caligara, Maistro, Dionisi, Ilievi. All. Sottil

Brescia - Joronen, Mateju, Cistana, Chancellor, Pajal, Jagiello, Van de Looi, Bertagnoli, Leris, Tremoni, Bajic. All. Inzaghi.

