L'Ascoli è pronto all'esordio, oggi a Brescia una squadra tutta nuova

ASCOLI - L'Ascoli è partito per la Lombardia, dove oggi alle ore 14 giocherà la prima partita del campionato di serie B, sul campo del Brescia, fresco retrocesso dalla serie a e appena affidato all'esperienza di mister Gigi Del neri. Anche l'arbitro ha un allenatore nuovo, Valerio Bertotto, ed una squadra quasi completamente nuova, in cui oggi in campo i reduci della scorsa stsgione saranno al massimo tre. Nel gruppo bianconero numerosi anche i giocatori stranieri, anche per la normativa fiscale che consente ai club di pagare meno tasse.



Queste le proabili formazioni



BRESCIA (4-4-2) 1 Joronen; 29 Semprini, 32 Papetti, 14 Chancellor, 3 Mateju; 7 Spalek, 27 Dossena, 31 Bjarnason, 16 Ghezzi; 30 Morosini, 9 Donnarumma. A disp: 2 Kotnik, 19 Mangraviti, 6 Van de Looi, 26 Martella, 25 Bisoli, 24 Viviani 8 Zmrhal, 23 Skrabb, 18 Ayè. All. Del Neri.



ASCOLI (4-3-3) 33 Leali; 2 Pucino, 4 Corbo, 24 Avlonitis, 19 Padoin; 30 Saric, 77 Buchel, 14 Donis; 91 Chiricò, 39 Vellios, 99 Bajic. A disp: 45 Sarr, 5 Ghazoini, 33 Sini, 3 Sarzi Puttini, 41 Semeraro, 7 Cavion, 27 Eramo, 8 Petrucci, 13 Scorza, 74 Cangiano, 9 Aly Mallè. All. Bertotto.

