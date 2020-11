Ascoli, mister Bertotto verso l'addio. Pulcinelli: "Esonero molto probabile"

ASCOLI -Il pareggio con l'Entella ottenuto rocambolescamente dall'Ascoli ridotto in nove nei minuti finali potrebbe non bastare per la permanenza dell'allenatore Bertotto sulla panchina bianconera. Dopo il gol del vantaggioo dei liguri il patron Pulcinelli ha abbandonato lo stadio Del Duca. Nessuno della squadra ha parlato ma il patron si è lasciato sfuggire che dopo il deludente pareggio "a questo punto l'esonero di Bertotto è molto probabile". Il provvedimento potrebbe scattare già in tarda serata oppure domani, salvo ripensamenti come accadde dopo la gara con il Pordenone quando l'addio di Bertotto sembrava scontato.

