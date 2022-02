L'Ascoli a Benevento senza Sottil e il vice allenatore, in panchina ci sarà Cristaldi grazie a una deroga della Lega

ASCOLI - Dopo il contestatissimo pareggio casalingo con il Como che è costata una squalifica di tre giornate a mister Sottil oggi l'Ascoli affronta alle 18,30 allo stadio Vigorito il Benevento che è in piena corsa playoff. Sulla panchina siederà l'assistente di Sottil, Cristaldi, poichè anche il vice allenatore è indisponibile. Squalificato per un turno anche Saric. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Benevento - Paleari, Letizia, Glik, Barba, Masciangelo, Ionita, Petriccione, Acampora, Insigne, Forte, Tello. All. Caserta

Ascoli - Leali, Salvi, Bellusci, Botteghin, D'Orazio, Collocolo, Caligara, Maistro, Rixxi, Tsadjout, Bidaoui. All. Cristaldi

