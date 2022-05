Ascoli-Benevento 0-1, i sanniti passano in vantaggio con un colpo di testa di Lapadula

ASCOLI - Questa sera alle 20,30 primo spareggio playoff dell'Ascoli che ospita allo stadio Del Duca il Benevento. Se i bianconeri al termine dei 90 minuti vincono passano il turno ma può bastare anche il pareggio dopo i tempi supplementari (non ci sarann rigori). Saranno quasi undicimila i tifosi dell'Ascoli, quasi 600 quelli del Benevento. Buchel out per febbre. Gioca invece Botteghin in forse fino all'ultimo. Queste le formazioni che scenderanno in campo.

ASCOLI - BENEVENTO 0-1

Ascoli - Leali, Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco, Collocolo, Caligara, Saric, Maistro, Tsadjout, Dionisi. All. Sottil

Benevento - Paleari, Letizia, Glick, Barba, Masciangelo, Ionita, Calò, Acampora, Improta, Lapadula, Tello. All. Caserta.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Ultimo aggiornamento: 22:03

