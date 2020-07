Ascoli-Benevento, i bianconeri di Dionigi si giocano la salvezza in una notte

ASCOLI -L'Ascoli è giunto alla tappa finale per tagliare il traguardo della salvezza e affronta stasera al Del Duca il Benevento nell'ultima gara di campionato. Se dovesse vincere la salvezza è aritmetica così come se l'Ascoli dovesse pareggiare e Perugia o Pescara non dovessero vincere. Ma potrebbe anche perdere con la coincidenza alcuni risultati. Queste le probabili formazioni.

Ascoli - Leali, Gravillon, Brosco, Ranieri, Andreoni, Cavion, Brlek, Sernicola, Morosini, Ninkovic e Scamacca. All. Dionigi

Benevento - Gori, Maggio, Pastina, Barba, Rillo, Kragl, Hetemaj, Schiattarella, Tello, Sau, Di Serio. All. Inzaghi Ultimo aggiornamento: 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA