Finisce l'avventura di Salvi all'Ascoli: c'è la cessione a titolo definitivo al Cittadella

ASCOLI - Tante voci e anche operazioni concluse come quella - c'è anche l'annuncio ufficiale del trasferimento a titolo definitivo di Alessandro Salvi al Cittadella. Il terzino, arrivato all'Ascoli due anni fa, ha collezionato nella stagione 2021/22 27 presenze fra campionato e Coppa, realizzando il gol vittoria contro il Pordenone al "Teghil" di Lignano Sabbiadoro il 30 novembre 2021; nella stagione in corso invece Salvi è sceso in campo 6 volte.