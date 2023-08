ASCOLI Oggi dovrebbe essere il giorno della firma di Pablo Rodriguez la seconda punta scelta dal direttore sportivo Marco Valentini per rinforzare il reparto d attacco che necessitava di un giocatore cone sue caratteristiche, veloce, bravo tecnicamente e dal dribbling facile Rodriguez non ha bisogno di presentazioni perché si tratta di un giovane, 22 anni, che ha già fatto vedere qualità tecniche importanti. Avevamo anticipato che il ds avrebbe preso una seconda punta giovane ma che avrebbe fatto la differenza. Da qualche settimana era sulle tracce di Rodriguez. La trattativa è stata alquanto difficile addirittura sembrava dovesse tornare al Brescia.

APPROFONDIMENTI L'AMICHEVOLE / 2 Recanatese, buone indicazioni contro la Vigor Senigallia: i leopardiani vincono 4-2



Oggi la firma

Oggi arriverà la firma subito dopo che il ragazzo si sarà sottoposto alle visite mediche, di seguito si unirà al gruppo e sabato potrebbe essere anche lui al Bentegodi di Verona per la gara di Coppa Italia contro gli scaligeri, anche se non inizialmente in campo. Rodriguez si è sempre allenato con il Lecce società alla quale appartiene il suo cartellino, è stato ceduto all’Ascoli con la formula del prestito secco. Poi ritornerà alla base. I salentini credono molto nel ragazzo in prospettiva futura, sanno che nella squadra bianconera potrà avere la possibilità di giocare con continuità. L’ arrivo di Rodriguez può essere definito il colpo del mercato bianconero che potrebbe non fermarsi al giocatore spagnolo. L’ obiettivo è arrivare anche ad Omar El Kaddouri. La mezzala sembra molto vicina all’ Ascoli e ha già detto di gradire la destinazione.

Le cessioni

Prima di altri movimenti in entrata però, che non riguardino prestiti, l’Ascoli deve cedere i giocatori messi in uscita. Per una questione di numeri, la rosa è già ampia, e poi anche per monetizzare e contrattualizzare un nuovo ingresso che vada a dare quel qualcosa in più. In questo caso sarebbe El Kaddouri, giocatore svincolato con la giusta esperienza che all’Ascoli farebbe comodo, una squadra dove ci sono tanti giovani che hanno bisogno di essere guidati. Un mercato questo attuale che ha visto diversi arrivi, tutti giovani promettenti, ma serviva quel valore aggiunto in più ed è arrivato con Rodriguez. Il giocatore spagnolo potrà essere la spalla ideale per Francesco Forte che da adesso in poi non ha più scusanti, ha la spalla giusta e deve ritrovare la via del gol. Restando in tema nuovi arrivi non va dimenticata l’esperienza del portiere Emiliano Viviano, ieri ha svolto il suo primo allenamento con la sua nuova squadra e sabato potrebbe già essere in campo al Bentegodi. Una partita dove l’Ascoli deve dimostrare di essere in crescita rispetto alle amichevoli. All’ organico manca ancora un tassello ed è il terzino destro che faccia la riserva di Cloud Adjapong; a sinistra invece Nicola Falasco non ha richieste, almeno per il momento, alla fine potrebbe restare ma dovrà avere le motivazioni giuste, visto che aveva chiesto di essere ceduto.

Quaranta in partenza

«Ad andare via nei prossimi giorni dovrebbe essere invece il centrale difensivo Danilo Quaranta, ha richieste dalla Serie C. Come noto doveva essere ceduto anche Lorenzo Simic ma l’infortunio al ginocchio di Aljaz Tavcar ha bloccato ogni possibilità che il giocatore croato andasse via. Se ne riparlerà il prossimo anno. Intanto a guadagnarci è la linea centrale di difesa composta da giocatori esperti tra cui Eric Botteghin e Giuseppe Bellusci oltre a Simic ovviamente.