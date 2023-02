Ascoli, un attacco inedito per piegare il Benevento al Del Duca. Caccia al tris per il Picchio

ASCOLI Domenica 26 febbraio inizia la serie di tre partite in una settimana, un trittico di gare per i bianconeri che inizia con la sfida contro il Benevento (si gioca al Del Duca alle ore 16.15). Una gara che l'Ascoli (reduce dai successi contro Perugia e Parma) sarà costretto a disputare in formazione rimaneggiata in attacco. Come già riportato, mancheranno tutti e tre gli attaccanti. Francesco Forte è out per uno stiramento all'adduttore, Federico Dionisi per un infiammazione al polpaccio, anche se potrebbe andare in panchina, e infine Cedric Gondo squalificato.

Le scelte

In attacco si va verso la coppia Mendes - Marsura, ma occhio ad Amato Ciciretti. Dopo questo turno il campionato prevede un match infrasettimanale. L'Ascoli giocherà mercoledì sera al Braglia di Modena e ovviamente non potrà utilizzare Forte, visto che i tempi di recupero vanno dalle tre alle quattro settimane. La gara con gli emiliani si giocherà in notturna alle ore 20.30. Domenica 5 marzo si torna al Del Duca per la gara con il Bari, venerdì 10 marzo ancora un anticipo per i bianconeri di Roberto Breda che disputeranno l'anticipo della ventinovesima giornata contro il Cagliari in terra sarda, calcio d'inizio ore 20,30. Dopo la partita con il Cagliari l' Ascoli ospiterà il Venezia e si tornerà a giocare di sabato.