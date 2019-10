Ascoli, Andrea Leo seguirà il controllo finanziario del club bianconero

ASCOLI - Sarà l'amministratore delegato Andrea Leo, che, oltre a far parte dell’organo amministrativo della società Ascoli Calcio, vanta una lunga esperienza nel campo amministrativo, finanziario e nel controllo di gestione a prendere in mano anche il controllo finanziario della società precedentemente seguiti da Marco Costantini. Pulcinelli evidenzia che era già prassi della società far autorizzare all'amministratore delegato, in misura preventiva, tutti i sistemi di pagamento effettuati dalla Società stessa.

"E' pertanto evidente che l'Ascoli Calcio non esce minimamente indebolita da questa operazione; al contrario, la soppressione della posizione, economicamente rilevante per la Società, genererà un beneficio da un punto di vista economico e finanziario e, al contempo, il club potrà godere del know how che l’AD ha maturato nelle precedenti esperienze in gruppi strutturati. Si vuole altresì precisare che il licenziamento del dipendente si è svolto seguendo il massimo rispetto delle normative vigenti e soprattutto nel rispetto della persona ed ogni contraria affermazione o ricostruzione è inveritiera".

