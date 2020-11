ASCOLI - Altri due giocatori bianconeri positivi, emergenza nell'Ascoli Calcio come ormai da alcuni giorni in tutto il Piceno. Disagi, problemi e preoccupazione con la società bianconera che dopo aver controllato l'evolversi della situazione ha deciso di chiedere il rinvio della partita in programma sabato a Pisa.

