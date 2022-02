L'Ascoli affronta l'Alessandria. Obiettivo: sfatare con una vittoria il tabù dello stadio Del Duca

ASCOLI - Dopo l'ottava vittoria in trasferta a Benevento, questo pomeriggio alle 14 l'Ascoli affronta l'Alessandria allo stadio Del Duca dove al contrario non vince da novembre e dove finoira ha raccolto solo 10 punti rispetto ai 36 totali. Mister Sottil è ancora squalificato ma medita di applicare il turnover per fare rifiatare la squadra. Queste le probabili formazioni che scenderanno oggi in campo.

Ascoli - Leali, Salvi, Bellusci, Botteghin, Falasco, Collocolo, Buchel, Saric, Ricci, Tsadjout, Bidaoui.

Alessandria - Pisseri, Mantovani, Di Gennaro, Parodi, Miustacchio, Casarini, Ba, Lunetta, Chiarello, Milanese, Corazza.

Arbitra Miele

