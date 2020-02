L'Ascoli a Livorno con il debutto di Abascal in panchina

ASCOLI - Dopo una settimana travagliata coincisa con l'esonero di mister Zanetti e la conclusione del calciomercato l'Ascoli allenato dal tecnico Abascal affronta questo pomeriggio il Livorno. I bianconeri sono reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare e hanno bisogno disperato di punti per rientrare nei playoff e comunque di tenere a debita distanza la zona retrocessione. Il Livorno è ultimo in classifica. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli- Leali, Andreoni, Valentini, Gravillon, Sernicola, Cavion, Petrucci, Brlek, Morosini, Beretta, Scamacca

Livorno - Puzzari, Del Prato, Boben, Bogdan, Porcino, Luci, Viviani, Rocca, Marras, Braken, Murilo.





