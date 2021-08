L'ascolano Fenati trionfa a Silverstone nella Moto3: tripletta italiana con Antonelli e Foggia

SILVERSTONE Splendida tripletta italiana in Inghilterra con l’ascolano Romano Fenati che ha vinto il Gp di Silverstone in Moto 3. L’ascolano, in sella alla Husqravana del Max Racing Team, ha preceduto Niccolò Antonelli, su Ktm (+1.679) e Dennis Foggia, su Honda (+2.107). Era la dodicesima tappa del Motomondiale e Fenati è partito in pole, con a fianco l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda) e Riccardo Rossi (Ktm), dopo l’ottimo tempo fatto registrare nelle qualifiche del sabato. Nella classe Romano è in striscia positiva e ora può seriamente riaprire i giochi riuscendo a mantenere continuità di risultati.

