Arriva Alessandrini in panchina e il Fano stravince 4-0 a Cesena

CESENA - Le magie del nuovo allenatore. Arriva Marco Alessandrini sulla panchina del Fano e i granata si scatenano. Calcio spettacolo al "Manuzzi" di Cesena con il Fano che gioca, segna, diverte e non vince, stravince. Finisce 4-0 per il Fano e poco conta che i romagnoli dopo pochi secondi sono rimasti in dieci per l'espulsione di Brunetti nel rigore trasformato da Barbuti che ha messo le ali ai granata. Che poi hanno dominato: Di Sabatino ha messo a segno la rete del raddoppio, Barbuti ha fatto tris e nel finale Kanis ha completato l'opera. E dire che il Fano era reduce da otto sconfitte di fila. Certo, ma non c'era Alessandrini...





