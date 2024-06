Arrigo Sacchi torna nelle Marche: appuntamento in teatro a Filottrano

Il calcio è uno degli sport più amati a Filottrano dove c’è una prestigiosa tradizione. Terminati tutti i campionati, dalla serie A a quelli minori, dove si stanno svolgendo le ultime partite di play-off, e in attesa degli Europei in partenza il 14 giugno a Parigi, la città della moda ospiterà domani, mercoledì 5 giugno, al teatro Torquis, l’allenatore della squadra più forte di tutti i tempi: Arrigo Sacchi.

Da Fusignano alla Champions

Il profeta di Fusignano che al suo debutto in serie A conquistò subito lo scudetto e l’anno successivo la Coppa dei Campioni con quella squadra dell’89 in cui brillavano le stelle di Baresi, Maldini, Ancelotti e i tre olandesi Gullit, Rijkaard e Van Basten, parlerà a tu per tu con il giornalista Luca Falcetta, Pennino d’oro per meriti sportivi nel 2019, della sua bellissima esperienza da allenatore che lo portò poi a dirigere la nazionale di Usa ‘94, quando sfiorò la Coppa del Mondo in finale perdendo ai rigori nell’afa di Pasadena.

Sacchi è stato determinante per cambiare la mentalità del calcio italiano e di quello internazionale, il suo modo di allenare ha segnato uno spartiacque tra un prima e un dopo. Ora i grandi allenatori si rifanno tutti al suo pensiero: da Pep Guardiola allo stesso Carlo Ancellotti, fresco vincitore della sua quinta Champions League con il Real Madrid.

Il profeta della zona

Pur essendo nato il primo aprile la vita di Arrigo Sacchi è stata tutto meno che uno scherzo. Con i rossoneri ha conquistato trofei in Italia e all’estero. Un campionato, una Supercoppa Italiana, due Coppe dei Campioni, due Supercoppe Europee e due Coppe Intercontinentali. E’ stato un raro esempio di come il lavoro, l’impegno e la lungimiranza possano aiutare a fare la differenza. Per lui non è mai il singolo giocatore a fare la differenza, ma il gioco. Il suo calcio totale, a zona, con il 4-4-2 e il pressing a tutto campo, ha permesso al suo Milan non solo di vincere, ma di giocare bene divertendo e appassionando il pubblico di tutto il mondo. Per Sacchi non ci sono primedonne o gregari, tutti i giocatori si devono sacrificare per suonare una sinfonia e soprattutto per suonarle agli avversari. Questa sua concezione del calcio, può essere trasferita anche a tutti gli altri settori, nel mondo del lavoro e nella vita di tutti i giorni, perchè il duro lavoro, la disponibilità a collaborare e il gioco di squadra pagano sempre. Si può perdere, la sconfitta fa parte della vita, ma se si perde giocando al meglio o dando tutto se stessi non si ci si deve recriminare nulla. Sacchi, una volta lasciata la carriera da allenatore, ha partecipato a seminari formativi e motivazionali. Si può essere leader anche non vincendo, ma l’importante è provarci con tanto impegno e lavoro. Durante la discussione toccherà questi argomenti e presenterà al pubblico il suo ultimo libro, uscito nel novembre scorso per Cairo Editore, “Il realista visionario”. Ovviamente si parlerà anche del calcio di oggi e degli imminenti Europei. L’incontro è a ingresso gratuito.