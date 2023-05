Un arbitro donna per la Lube: Gara 2 con Trento all'Eurosuole sarà diretta da Ilaria Vagni di Perugia

PERUGIA- Ilaria Vagni di Perugia dirigerà, come primo arbitro, la sua prima finale scudetto maschile di pallavolo. È la prima volta che una donna dirige la finale scudetto maschile italiana come primo arbitro. La commissione nazionale l'ha subito indicata per gara 2 della serie finale di scudetto maschile tra Lube Civitanova e Trentino Volley che sarà giocata giovedì 4 maggio 2023 alle ore 20,30 a Civitanova Marche. Ilaria Vagni, già tra i Top Referees della Cev, quest'anno ha iniziato a dirigere anche le gare di Champions League e la commissione europea l'ha designata, il prossimo 20 maggio 2023, per la finale di Champions League a Torino.

L'emozione

«Un vero fiore all'occhiello per la FIPAV Umbria. Ilaria Vagni - ha commentato il presidente del comitato della Federazione italiana pallavolo Umbria Giuseppe Lomurno - è un esempio per i tanti giovani che iniziano ad arbitrare e vogliono arrivare ai massimi livelli come lei. Vale la pena ricordare che per arrivare a questi livelli ci vogliono tanti sacrifici ed alla fine tante soddisfazioni». «Questa prima finale scudetto maschile - ha detto Ilaria Vagni - la dedico a me stessa, per tutto il lavoro che c'è dietro, per la mia famiglia, che mi ha sempre supportato e a volte anche sopportato, per i miei colleghi, quelli veri, che mi hanno aiutato a crescere. Per chi ci ha creduto e mi ha dato una possibilità. E anche a chi non l'ha fatto, perché inconsapevolmente mi ha reso più forte»