MATELICA «Non sono qui di passaggio, ma perché credo in un progetto di lungo respiro». Parole e musica di coach Antonio Trullo, presentato ieri pomeriggio dalla Halley Matelica nella sala conferenze della Fondazione Il Vallato. Affiancato dal gm Stefano Bruzzechesse e dal ds Luca Usberti, l’allenatore abruzzese ha delineato motivazioni e obiettivi sul breve e sul lungo periodo di una squadra che sta ancora imparando ora a conoscere.

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Basket Serie B, Halley Matelica ha esonerato coach Cecchini: al suo posto Antonio Trullo

La prospettiva

«L’anno scorso avevo avuto delle trattative con alcune squadre, ma non ho accettato perché non ho trovato quella prospettiva di crescita che mi ha delineato Usberti presentandomi la Vigor – ha spiegato Trullo – questa è una società che vuole stabilizzarsi, senza voli pindarici, a livello di Serie B e non volevo andare su una panchina per restarci 4-5 mesi. Volevo un progetto a lunga scadenza e qui l’ho trovato. Metterò a disposizione la mia esperienza per cercare di vincere qualche partita e arrivare a giocarci gli spareggi per entrare nella B unica».

Il lavoro

Arrivare il venerdì e andare già la domenica in campo non è stato semplice. Il lavoro vero inizia ora. «Devo dire che ho trovato una squadra pronta e che nei due giorni prima della gara con Faenza ha cercato di seguire qualche concetto che ho voluto portare – ha proseguito il neo coach vigorino – il calendario nell’immediato non ci ha aiutato, anche se siamo andati a tanto così dal battere una corazzata come Faenza e sarebbe stata una bella botta di fiducia. Anche a Rieti non andremo battuti, ma dovremo preparare al meglio il trittico di partite che arriverà dopo. Conoscevo solo 3-4 giocatori prima di arrivare, sto cercando di capire le caratteristiche degli altri, ma in generale vorrei puntare su alcune idee che abbiamo proposto già domenica scorsa: giocare con un maggior numero di possessi e utilizzare qualche difesa a zona. Abbiamo bisogno di un po’ di tempo per assimilare questi nuovi concetti, poi eventualmente, una volta studiata la situazione, siamo d’accordo con la società di valutare qualche modifica al roster».

I dirigenti

Bruzzechesse e Usberti si sono uniti in coro nel ringraziare Lorenzo Cecchini per i tre anni trascorsi a Matelica, ma lo sguardo ora è rivolto in avanti. «È stata una scelta figlia dei risultati, volevamo dare una scossa all’ambiente per far capire che non ci arrendiamo – ha ribadito il gm biancorosso – vogliamo crescere, puntare su un coach con un curriculum che parla per lui è un segno di questa volontà. Lo scotto del salto di categoria lo abbiamo pagato caro, ma ora vogliamo tornare a correre: non siamo un agnello sacrificale». «Quando abbiamo iniziato a valutare dei nomi per la sostituzione di Cecchini ed è arrivato quello di Trullo, abbiamo stoppato tutti gli altri – ha svelato il ds della Halley – è un allenatore che ho incontrato quando ero giovanissimo, c’è una stima reciproca da tempo: portare un profilo del genere a Matelica è il messaggio che lanciamo».