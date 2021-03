Si giocano i primi due anticipi del girone B: Arezzo-Fermana sul punteggio di 0-0

ANCONA - Fermana in campo allo stadio Città di Arezzo per continuare a tenersi a debita distanza dai playout. Tocca ai canarini di Cornacchini aprire il turno dell’11ª ritorno del girone B di Serie C: di fronte ci sono i toscani amaranto arrivati all’ultima spiaggia ma con il Ravenna, penultimo, nel mirino per evitare quantomeno i playout. Dalla linea rossa è molto lontana (a +8 sulla quintultima) la Fermana, vicina al suo obiettivo ma decisamente rabberciata per questo finale. Le altre marchigiane in campo domenica: alle 15 si giocheranno Legnago Salus-Fano e Matelica-Padova, mentre alle 17.30 andrà in scena il derby Vis Pesaro-Samb. Ravenna-Cesena è stata rinviata a data da destinarsi per il cluster che ha colpito la squadra giallorossa con dieci casi di positività, tra cui i calciatori Codromaz, Perri, Raspa e Zannoni.

SERIE C girone B 30ª giornata 11ª ritorno

Arezzo-Fermana 0-0

Virtus Verona-Gubbio 0-1 (45')

Triestina-FeralpiSalò ore 17.30 Sky

Modena-Mantova domenica 14 ore 12.30 Sky

Legnago Salus-Fano ore 15

Matelica-Padova ore 15

Perugia-Carpi ore 15

Ravenna-Cesena rinviata

Sudtirol-Imolese ore 15

Vis Pesaro-Samb ore 17.30 Sky

CLASSIFICA

Padova 61

Sudtirol 56

Perugia 54

Modena 53

Triestina 46

FeralpiSalò 45

Cesena 43

Matelica 42

Samb 42

Virtus Verona 41

Mantova 39

Fermana 35

Gubbio 35

Carpi 34

Vis Pesaro 30

Imolese 27

Fano 27

Legnago Salus 23

Ravenna 20

Arezzo 17

Ultimo aggiornamento: 15:48

