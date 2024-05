Ansie e desideri di Gimbo: Tamberi punta Parigi 2024. Il campione marchigiano pronto a fare la storia

ANCONA A caccia della storia. Ancora una volta. Gianmarco Tamberi punta ufficialmente le Olimpiadi di Parigi 2024 e lo fa a modo suo. Quattro giorni fa, infatti, sulla propria pagina Instagram è apparso un post che ha messo a nudo le sue emozioni. Ha raccontato sensazioni e stati d'animo di un campione capace, fin qui, di vincere tutto. Risollevarsi dagli infortuni - su tutti quello che gli impedì la partecipazione a Rio 2016 - ma anche gestire vittorie e delusione. L'onere di rappresentare l'Italia da capitano e portabandiera, un qualcosa di leggendario. Per lui, per Ancona e per le Marche. Tamberi va a caccia della storia con l'entusiasmo di un ragazzino al primo grande appuntamento e, allo stesso tempo, con l'esperienza del veterano.

LEGGI ANCHE: Gli Scudetti giovanili saranno assegnati (di nuovo) nelle Marche. Dal 1 al 30 giugno i campioni di domani all'opera. Ecco dove

Il personaggio Gimbo

C'è una città nel suo destino: Budapest. Perché la storia non lascia mai nulla al caso. Nella capitale ungherese, dove ha completato lo scintillante palmares della propria carriera vincendo anche l’oro outdoor nel salto in alto nei mondiali di atletica, il testimonial social della Regione Marche c’era già stato. Un anno fa, per la precisione, con gli amici di sempre per festeggiare l’addio al celibato prima delle nozze con Chiara Bontempi. Chiara, la moglie e amica. Compagni di viaggi e di avventure. E anche di allenamenti come svelano i social nell'ultimo periodo. Gli amici, inseparabili, con i quali ogni volta che può si rifugia per mangiare la pizza margherita con salsiccia e bufala (rigorosamente a crudo), o un hamburger all’americana. Oppure, come da tradizione prima delle gare importanti, le tagliatelle al ragù. Guai a cambiare la scaramanzia. Anche in questo caso.

Il post su Instagram

Quattro giorni fa, appunto. Il post da cui traspaiono emozioni e sensazioni. Il post che racconta Gimbo più di chiunque altro. Parole che lo lanciano verso Parigi, sotto la Tour Eiffel. Che può diventare magica. Con un salto di quelli giusti.