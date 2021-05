Annullati i playout di Serie D: retrocedono solo le ultime due, il Tolentino può sorridere

ANCONA - Annullati i playout di Serie D, retrocedono in Eccellenza solo le ultime due dei nove gironi. Il Consiglio Federale ha accettato la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti di derogare all’articolo 49, comma 1 lettera C delle Noif, in via straordinaria e limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021. Le motivazioni sono fondate sul ridotto numero di squadre che al termine della corrente stagione sportiva saranno promosse dai rispettivi campionati di Eccellenza in Serie D. Per cui le retrocessioni non saranno più quattro ma saranno limitate alle ultime due squadre per ogni girone, e segnatamente l’ultima e la penultima in classifica, che retrocederanno direttamente. Nel girone F, se la retrocessione del Porto Sant’Elpidio ultimo in classifica è ormai scontata, sorride soprattutto il Tolentino, finito nella morsa dei playout: da oggi la salvezza è garantita.

