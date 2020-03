Angiulli e la Samb ferma ai box: «La mia famiglia è di Milano, vivo con grande apprensione»

SAN BENEDETTO - «C’è rammarico perché ci tenevamo a rimetterci in rotta subito e lasciarci alle spalle questo periodo negativo. La sosta è comunque giusta perché con la salute non si scherza. Io poi sono di Milano, la mia famiglia è lì e sto vivendo con grande apprensione questa situazione». Federico Angiulli, centrocampista della Samb, fa il punto della situazione dopo la sconfitta interna contro il Ravenna e in vista di un’altra domenica senza calcio. «Fino alla gara contro i romagnoli si poteva parlare tranquillamente di crisi di risultati, ma la prestazione c’è sempre stata. Col Ravenna invece è mancata anche quella. Il motivo? Volevamo riscattarci davanti al nostro pubblico ma dopo il loro pareggio la voglia di vincere si è trasformata in paura di vincere».



Il centrocampista di proprietà del Catania ribadisce la volontà di rimanere in rossoblù anche l’anno prossimo e traccia un bilancio della stagione: «Il girone d’andata è stato molto positivo, quello di ritorno al di sotto delle aspettative. Ce la metteremo tutta per invertire la rotta».





