Andreatini torna alla Fermana: «Voglio contribuire con energia a centrare la salvezza»

FERMO Massimo Andreatini torna alla Fermana. Il dirigente romagnolo, che dei gialloblù era stato il capo dell’area tecnica, dall’estate 2017 all’estate 2021, sarà di nuovo parte attiva in queste ultime cinque partite. Dopo la separazione nel mese di luglio Andreatini andò al Forlì (Serie D) portando con sè Cornacchini, ma la stagione al Morgagni non è decollata e dopo qualche mese ha risolto il rapporto con i galletti. Questa mattina Andreatini è ricomparso all’improvviso al Pelloni di Porto San Giorgio durante l’allenamento diventando subito operativo.

Rotto prima di Natale il rapporto con il Forlì, Andreatini torna a Fermo come collaboratore tecnico: sarà al campo, vivrà la quotidianità, fungendo da collante tra squadra e società. E il ds Matteo Scala per ora rimane al suo posto. «Con società e squadra c’è stata sempre empatia - ha detto Andreatini - Ci siamo sentiti 30 secondi lunedì e mi sono messo in macchina. Non c’è tempo di guardarsi indietro, c’è un futuro che ci aspetta. Ho avuto un ottimo confronto sia con qualche giocatore che conoscevo ma con cui non avevo mai lavorato sia con Matteo Scala. Non ci sarà alcuna interferenza. Il mio lavoro sarà fatto in maniera intelligente, non devo sostituire nessuno ma voglio contribuire con energia. La situazione è delicata ma possiamo ancora essere padroni del nostro destino».

