Come sta Andrea Cossu, l'ex calciatore in lento miglioramento. Da Barella una maglietta con dedica /Foto

Come sta Andrea Cossu, l'ex giocatore del Cagliari rimasto ferito sabato sera in un drammatico incidente stradale. L'ex fantasista sardo sta leggermente meglio: dopo la seconda tac a cui è stato sottoposto, Cossu è stato trasferito dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu a quello di Chirurgia Toracica del Businco. Tra le varie ferite riportate nello schianto c'è infatti anche un forte trauma toracico.

Le sue condizioni sono in lento miglioramento, per il momento i medici mantengono riservata la prognosi, ma potrebbero scioglierla già in giornata. L'ex calciatore era rimasto ferito sabato in un incidente d'auto lungo la statale 554 nel Cagliaritano: proseguono gli accertamenti condotti dalla polizia municipale di Selargius per ricostruire la dinamica dell'incidente, per capire perché la Porsche condotta dall'ex calciatore sia finita fuori strada. La vettura è stata sequestrata.

La dedica di Barella dopo il derby

Intanto ieri sui campi di Serie A è arrivata una dedica speciale per Andrea Cossu: il suo ex compagno di squadra Niccolò Barella, alla fine del derby vinto contro il Milan ha tolto la maglia dell'Inter e ha mostrato una maglia speciale con la scritta "forza Andre", dedicata proprio a Cossu. Cresciuto nel Cagliari, Barella ha giocato insieme a Cossu in quasi tutto il suo periodo rossoblù, tranne dal 2015 al 2017 quando Cossu ha giocato a Olbia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA