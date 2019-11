Per l'Anconitana domenica c'è il rendez vous tanto atteso con Mastronunzio

ANCONA - Conto alla rovescia per Anconitana-Montefano, in programma domenica alle ore 15 allo stadio Del Conero. Quella tra i dorici e i maceratesi sarà una delle partite più attese della prossima giornata del campionato di Eccellenza, sia per la delicatezza della posizione di classifica dell'Anconitana, reduce da una serie di prestazioni non all'altezza delle aspettative, sia per il ritorno al Del Conero da avversario di Salvatore Mastronunzio, che in settimana non ha rilasciato dichiarazioni per non alimentare polemiche, ma che sicuramente avrà il dente avvelenato con la società dorica, che di fatto lo ha scaricato durante l'estate, anche contro il volere dei tifosi, che hanno accettato senza entusiasmo la decisione della società.

L'Anconitana raggiunge la Vigor all'85', pareggio tra Castelfidardo e Urbania

La squadra di Ciampelli in ogni caso non può prescindere dalla vittoria, l'unico risultato accettabile che potrebbe riavvicinarla alla vetta della classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA