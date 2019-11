L'Anconitana ha scelto il nuovo allenatore: è Umberto Marino

ANCONA - E' Umberto Marino il nuovo allenatore dell'Anconitana in sostituzione di Davide Ciampelli. La candidatura dell'allenatore umbro, ma abruzzese di adozione, era emersa già ieri e verso le 14 l'Anconitana l'ha ufficializzata. In questi minuti Marino sta dirigendo, sul sintetico di Offagna, il primo allenamento della formazione biancorossa, che domenica sarà impegnata al Del Conero contro il Fossombrone.

Questo il comunicato emesso dalla società che fa capo al presidente Marconi: «​L’US Anconitana comunica di aver affidato la conduzione della Prima squadra a Umberto Marino. Nel suo staff, mister Marino avrà come preparatori atletici Jacopo Ippoliti e Filippo Giannetta. Nato a Gualdo Tadino (PG) il 7 maggio 1968, Umberto Marino ex giocatore biancorosso a cavallo della stagione 99/00, dopo una lunga carriera tra i professionisti (tra cui: Ancona, Nocerina, Catania, Siena) muove i suoi primi passi da allenatore nelle giovanili del Siena per poi diventare il vice di Ivo Jaconi sulle panchine di diverse squadre, tra le altre Brescia, Frosinone, Triestina, Cremonese e Reggina. Da Febbraio 2016 inizia la sua avventura da allenatore della prima squadra del Chieti del quale è stato tecnico per due stagioni. Oggi sarà presentato alla squadra dal Co-Presidente Andrea Marconi e dirigerà il suo primo allenamento. A mister Marino e al suo staff, da parte di tutta l’Anconitana, il più caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo per il lavoro da svolgere».





