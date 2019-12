Anconitana e Vigor Senigallia sotto 1-2: dopo Mastronunzio e Donati, graffia Pierandrei

ANCONA - Si completa l’ultima di andata del campionato di Eccellenza dopo l’1-1 a Porto d’Ascoli dell’Atletico Gallo, rimasto in vetta alla classifica, in serie positiva da nove giornate con 4 vittorie e 5 pareggi e già campione d’inverno con un turno di anticipo. Il turno si completa con gli altri sette incontri. L’Anconitana sta perdendo 2-1 al Del Conero contro il Marina: dopo il botta e risposta tra Ambrosini e Marini, ha segnato Pierandrei. Il Fossombrone sta vincendo 1-0 in casa dell’Atletico Alma: a segno Patarchi. Vigor Senigallia-Montefano è sull’1-2: in gol Piergallini per i padroni di casa, Mastronunzio e Donati per gli ospiti.



15ª giornata (ore 14.30): Porto d’Ascoli-Atletico Gallo 3-1 (Gabrielli, Tassotti, Pasqualini, Rizzato); Anconitana-Marina 1-2 (Ambrosini, Marini, Pierandrei); Atletico Alma-Fossombrone 0-1 (Patarchi); Castelfidardo-Valdichienti 0-0; Fabriano Cerreto-Sassoferrato Genga 0-0; Grottammare-Azzurra Colli 0-0; Urbania-Servigliano Lorese 0-0; Vigor Senigallia-Montefano 1-2 l (Piergallini, Mastronunzio, Donati).



Classifica: Atletico Gallo 28, Porto d’Ascoli 26, Fossombrone 24, Castelfidardo 23, Anconitana 23, Vigor Senigallia 23, Marina 22, Urbania 22, Atletico Alma 18, Valdichienti 17, Montefano 15, Grottammare 15, Fabriano Cerreto 15, Servigliano 14, Azzurra Colli 11, Sassoferrato Genga 10.

Ultimo aggiornamento: 16:09





