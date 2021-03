Anconitana, fine del rapporto tra Marconi e Pieroni: c'è anche l'annuncio ufficiale

ANCONA - Doveva essere un rapporto di ferro e invece il progetto non è mai decollato. Fine del connubio tra l'Anconitana ed Ermanno Pieroni con un assetto completamente stravolto rispetto a quelle che erano le linee ad inizio stagione. E proprio mentre arrivano indicazioni circa una possibile ripartenza, ecco la novità ufficiale riportata anche dal sito interne della società biancorossa: "Il Sig. Stefano Marconi ed il Sig. Ermanno Pieroni, in proprio e nelle loro rispettive qualifiche, comunicano di aver consensualmente ed amichevolmente risolto tra di loro ogni pregresso rapporto professionale relativo alla consulenza di quest’ultimo in favore della US Anconitana. Entrambi manifestano la stima reciproca che li lega ed il rispetto dell’uno nei confronti dell’altro per la serietà, l’onestà e la competenza professionale. Si augurano reciprocamente le migliori fortune".

Ultimo aggiornamento: 12:03

